Харьковский военный спас двух щенков, которых завязали в пакете (фото)

Военный заботился о щенках больше месяца, а сейчас ищет для них хозяев, потому что должен ехать на боевые позиции.

Историю спасения рассказали волонтеры команды «Спасение животных. Харьков».

«20 ноября замкомбрига Александр нашел двух щенков, завязанных в пакете. Щенки уже имели зубки, поэтому смогли самостоятельно выбраться из ловушки. Александр забрал щенков к себе в часть и позаботился о них со всей ответственностью: вызвал ветеринара, сделали все необходимые процедуры, прививки. По словам врача, щенки метисы стафордов. Александр назвал их Клара и Роза», — описали события на станице «Спасение животных. Харьков» в facebook.

4 января военные выезжают на боевые позиции, брать с собой щенков Александр не хочет, чтобы не подвергать малышей опасности. Поэтому для своих питомцев военный ищет хозяев.

Тем, кто захочет забрать к себе малышей, можно звонить по контактному номеру (050) 276 69 75.