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Харьковский военный спас двух щенков, которых завязали в пакете (фото)

Общество 22:20   04.01.2023
Оксана Горун
Харьковский военный спас двух щенков, которых завязали в пакете (фото) Фото: facebook «Спасение животных. Харьков»

Военный заботился о щенках больше месяца, а сейчас ищет для них хозяев, потому что должен ехать на боевые позиции.

Историю спасения рассказали волонтеры команды «Спасение животных. Харьков».

«20 ноября замкомбрига Александр нашел двух щенков, завязанных в пакете. Щенки уже имели зубки, поэтому смогли самостоятельно выбраться из ловушки. Александр забрал щенков к себе в часть и позаботился о них со всей ответственностью: вызвал ветеринара, сделали все необходимые процедуры, прививки. По словам врача, щенки метисы стафордов. Александр назвал их Клара и Роза», — описали события на станице «Спасение животных. Харьков» в facebook.

Щенков, выкинутых в пакете, спас харьковский военный 2
Фото: facebook «Спасение животных. Харьков»

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Щенков, выкинутых в пакете, спас харьковский военный 3
Фото: facebook «Спасение животных. Харьков»

4 января военные выезжают на боевые позиции, брать с собой щенков Александр не хочет, чтобы не подвергать малышей опасности. Поэтому для своих питомцев военный ищет хозяев.

Щенков, выкинутых в пакете, спас харьковский военный 4
Фото: facebook «Спасение животных. Харьков»

Тем, кто захочет забрать к себе малышей, можно звонить по контактному номеру (050) 276 69 75.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 22:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный заботился о щенках больше месяца, а сейчас ищет для них хозяев, потому что должен ехать на боевые позиции".