Харьковский военный спас двух щенков, которых завязали в пакете (фото)
Военный заботился о щенках больше месяца, а сейчас ищет для них хозяев, потому что должен ехать на боевые позиции.
Историю спасения рассказали волонтеры команды «Спасение животных. Харьков».
«20 ноября замкомбрига Александр нашел двух щенков, завязанных в пакете. Щенки уже имели зубки, поэтому смогли самостоятельно выбраться из ловушки. Александр забрал щенков к себе в часть и позаботился о них со всей ответственностью: вызвал ветеринара, сделали все необходимые процедуры, прививки. По словам врача, щенки метисы стафордов. Александр назвал их Клара и Роза», — описали события на станице «Спасение животных. Харьков» в facebook.
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4 января военные выезжают на боевые позиции, брать с собой щенков Александр не хочет, чтобы не подвергать малышей опасности. Поэтому для своих питомцев военный ищет хозяев.
Тем, кто захочет забрать к себе малышей, можно звонить по контактному номеру (050) 276 69 75.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 22:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный заботился о щенках больше месяца, а сейчас ищет для них хозяев, потому что должен ехать на боевые позиции".