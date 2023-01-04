Харківський військовий врятував двох цуценят, яких зав’язали в пакеті (фото)

Військовий дбав про цуценят більше місяця, а зараз шукає для них господарів, бо має їхати на бойові позиції.

Історію порятунку розповіли волонтери команди “Порятунок тварин. Харків”.

“20 листопада замкомбрига Олександр знайшов двох цуценят, зав’язаних у пакеті. Цуцики вже мали зубки, тож змогли самостійно вибратися з пастки. Олександр забрав цуценят до себе в частину і подбав про них з усією відповідальністю: викликав ветеринара, зробили всі необхідні процедури, щеплення. За словами лікаря, цуценята метиси стафордів. Олександр назвав їх Клара і Роза”, – описали події на станиці “Порятунок тварин. Харків” у Фейсбуці.

4 січня військові виїжджають на бойові позиції, брати з собою цуценят Олександр не хоче, щоб не наражати малюків на небезпеку. Тому для вихованців військовий шукає господарів.

Тим, хто захоче забрати себе малюків, можна дзвонити за контактним номером (050) 276 69 75.