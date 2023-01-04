Live
  • Середа 04.01.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

Харківський військовий врятував двох цуценят, яких зав’язали в пакеті (фото)

Суспільство 22:20   04.01.2023
Оксана Горун
Харківський військовий врятував двох цуценят, яких зав’язали в пакеті (фото) Фото: Фейсбук “Порятунок тварин. Харків”

Військовий дбав про цуценят більше місяця, а зараз шукає для них господарів, бо має їхати на бойові позиції.

Історію порятунку розповіли волонтери команди “Порятунок тварин. Харків”.

“20 листопада замкомбрига Олександр знайшов двох цуценят, зав’язаних у пакеті. Цуцики вже мали зубки, тож змогли самостійно вибратися з пастки. Олександр забрав цуценят до себе в частину і подбав про них з усією відповідальністю: викликав ветеринара, зробили всі необхідні процедури, щеплення. За словами лікаря, цуценята метиси стафордів. Олександр назвав їх Клара і Роза”, – описали події на станиці “Порятунок тварин. Харків” у Фейсбуці.

Цуценят, викинутих у пакеті, врятував харківський військовий 2

Читайте також:  Фінські волонтери врятували цуценя у звільненому Ізюмі (відео)

Цуценят, викинутих у пакеті, врятував харківський військовий 3

4 січня військові виїжджають на бойові позиції, брати з собою цуценят Олександр не хоче, щоб не наражати малюків на небезпеку. Тому для вихованців військовий шукає господарів.

Цуценят, викинутих у пакеті, врятував харківський військовий 4

Тим, хто захоче забрати себе малюків, можна дзвонити за контактним номером (050) 276 69 75.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

12:19
На Харківщині кіт, рятуючись від обстрілу, вистрибнув із четвертого поверху
10:21
Господиня загинула, господар у реанімації: на Харківщині рятують пса
21:20
Харківські комунальники оголосили збір старих радянських килимів. Подробиці
14:06
Харківські рятувальники вивозять тварин навіть із Бахмута: як їм шукають дім
11:29
У Харкові тварин безкоштовно щеплять від сказу (графік)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківський військовий врятував двох цуценят, яких зав’язали в пакеті (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 22:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий дбав про цуценят більше місяця, а зараз шукає для них господарів, бо має їхати на бойові позиції".