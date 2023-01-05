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Сколько стоит приготовить кутью в Харькове — анализ цен на продукты

Общество 13:12   05.01.2023
Оксана Якушко
Сколько стоит приготовить кутью в Харькове — анализ цен на продукты

В Харькове проанализировали цены на наборы для быстрого приготовления кутьи – традиционного обрядового блюда, которое готовят на Святый Вечер и Рождество, сообщили в мэрии.

Стоимость таких наборов в магазинах Харькова зависит от производителя, веса и состава продукта и составляет в среднем 40 грн, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Набор ТМ «Козуб» стоит около 80 грн (430 г), набор «Кутя классическая» ТМ «Сто пудов» – около 50 грн (335 г), набор «Звезда Рождества» ТМ «Сто пудов» – около 40 грн (260 г ).

При покупке компонентов для угла отдельно основные ингредиенты будут стоить: крупа пшеничная – от 16 грн/500 г, мед – от 45 грн/200 г, мак – от 25 грн/125 г, ядра грецких орехов – от 30 грн/100 г.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 13:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на наборы для быстрого приготовления кутьи – традиционного обрядового блюда, которое готовят на Святый Вечер и Рождество, сообщили в мэрии.".