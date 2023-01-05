Скільки коштує приготувати кутю у Харкові: аналіз цін
У Харкові проаналізували ціни на набори для швидкого приготування куті – традиційної обрядової страви, яку готують на Святий Вечір та Різдво, повідомили у мерії.
Вартість таких наборів у магазинах Харкова залежить від виробника, ваги та складу продукту та в середньому становить 40 грн, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
Набір ТМ «Козуб» коштує близько 80 грн (430 г), набір «Кутя класична» ТМ «Сто пудів» – близько 50 грн (335 г), набір «Зірка Різдва» ТМ «Сто пудів» – близько 40 грн (260 г).
При купівлі компонентів для куті окремо основні інгредієнти коштуватимуть: крупа пшенична – від 16 грн/500 г, мед – від 45 грн/200 г, мак – від 25 грн/125 г, ядра волоських горіхів – від 30 грн/100 г.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 13:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проаналізували ціни на набори для швидкого приготування куті – традиційної обрядової страви, яку готують на Святий Вечір та Різдво, повідомили у мерії.".