Мороз и гололед: дорожники Харьковщины просят воздержаться от дальних поездок
В Службе автомобильных дорог в Харьковской области предупредили об осложнении погодных условий в регионе 6-7 января.
6 января на Харьковщине прогнозируется снег, мокрый снег и метель, температура будет колебаться от -4°С до -12°С. Переход температуры очень резкий, поэтому на утро 7 января ожидается гололед, от -11°С до -15°С, напомнили в Службе.
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«Погодные условия могут привести к осложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц. Дорожная служба работает круглосуточно. Советуем воздержаться от поездок на дальние дистанции, быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — призвали дорожники.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 13:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Службе автомобильных дорог в Харьковской области предупредили об осложнении погодных условий в регионе 6-7 января.".