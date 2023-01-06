Мороз и гололед: дорожники Харьковщины просят воздержаться от дальних поездок

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области предупредили об осложнении погодных условий в регионе 6-7 января.

6 января на Харьковщине прогнозируется снег, мокрый снег и метель, температура будет колебаться от -4°С до -12°С. Переход температуры очень резкий, поэтому на утро 7 января ожидается гололед, от -11°С до -15°С, напомнили в Службе.

«Погодные условия могут привести к осложнению дорожного движения на отдельных участках дорог и улиц. Дорожная служба работает круглосуточно. Советуем воздержаться от поездок на дальние дистанции, быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — призвали дорожники.