Мороз, ожеледиця: дорожники Харківщини просять утриматися від далеких поїздок

У Службі автомобільних доріг у Харківській області попередили про ускладнення погодних умов у регіоні 6-7 січня.

6 січня на Харківщині прогнозується сніг, мокрий сніг та хуртовина, температура коливатиметься від -4°С до -12°С. Перехід температури дуже різкий, тому на ранок 7 січня очікується ожеледиця, від -11°С до -15°С, нагадали у Службі.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Дорожня служба працює цілодобово. Радимо утриматись від поїздок на далекі дистанції, бути пильними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху”, – закликали дорожники.