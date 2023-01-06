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Мороз, ожеледиця: дорожники Харківщини просять утриматися від далеких поїздок

Суспільство 13:02   06.01.2023
Олена Нагорна
Мороз, ожеледиця: дорожники Харківщини просять утриматися від далеких поїздок

У Службі автомобільних доріг у Харківській області попередили про ускладнення погодних умов у регіоні 6-7 січня.

6 січня на Харківщині прогнозується сніг, мокрий сніг та хуртовина, температура коливатиметься від -4°С до -12°С. Перехід температури дуже різкий, тому на ранок 7 січня очікується ожеледиця, від -11°С до -15°С, нагадали у Службі.

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“Погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху на окремих ділянках доріг і вулиць. Дорожня служба працює цілодобово. Радимо утриматись від поїздок на далекі дистанції, бути пильними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху”, – закликали дорожники.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 13:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Службі автомобільних доріг у Харківській області попередили про ускладнення погодних умов у регіоні 6-7 січня.".