Із +4 до -16. Харків заллє дощем зі снігом і вночі заморозить

Різке падіння температури прогнозується у Харкові та області у ніч проти 7 січня.

За даними Укргідрометцентру, вдень 6 січня у Харкові стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, проте вже ввечері вони різко підуть униз і в ніч проти 7 січня покажуть до 16 градусів морозу.

Морозна погода без опадів (від -6 до -13 градусів) протримається у Харкові щонайменше до наступного четверга, 12 січня.

Про погіршення погодних умов вже попередили мешканців Балаклійської громади. У зв’язку з можливою ожеледицею пішоходів та водіїв закликали бути пильними та дотримуватися правил дорожнього руху.