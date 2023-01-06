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Із +4 до -16. Харків заллє дощем зі снігом і вночі заморозить

Суспільство 11:03   06.01.2023
Олена Нагорна
Із +4 до -16. Харків заллє дощем зі снігом і вночі заморозить

Різке падіння температури прогнозується у Харкові та області у ніч проти 7 січня.

За даними Укргідрометцентру, вдень 6 січня у Харкові стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, проте вже ввечері вони різко підуть униз і в ніч проти 7 січня покажуть до 16 градусів морозу.

Морозна погода без опадів (від -6 до -13 градусів) протримається у Харкові щонайменше до наступного четверга, 12 січня.

Про погіршення погодних умов вже попередили мешканців Балаклійської громади. У зв’язку з можливою ожеледицею пішоходів та водіїв закликали бути пильними та дотримуватися правил дорожнього руху.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різке падіння температури прогнозується у Харкові та області у ніч проти 7 січня.".