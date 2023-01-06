С +4 до -16. Харьков зальет дождем со снегом и ночью заморозит
Резкое падение температуры прогнозируется в Харькове и области в ночь на 7 января.
По данным Укргидрометцентра, днем 6 января в Харькове столбики термометров будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, однако уже вечером они резко пойдут вниз и в ночь на 7 января покажут до 16 градусов мороза.
Морозная погода без осадков (от -6 до -13 градусов) продержится в Харькове как минимум до следующего четверга, 12 января.
Об ухудшении погодных условий уже предупредили жителей Балаклейской громады. В связи с возможным гололедом пешеходов и водителей призвали быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 11:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Резкое падение температуры прогнозируется в Харькове и области в ночь на 7 января.".