«На вес золота»: 22 новых авто получили полицейские Харьковщины (видео)

22 новые машины вручили сегодня работникам ГУ Нацполиции в Харьковской области на площади Свободы в Харькове.

Национальная полиция Украины приобрела для правоохранителей Харьковщины автомобили Renault Duster, Skoda, Suzuki Vitara, Ford и Fiat, рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что большинство машин будет направлено для работы на деоккупированных территориях.

«По поручению главы Нацполиции сегодня вручил полицейским новые служебные автомобили, которые будут использоваться на благо жителей Харьковщины, на благо жителей деоккупированных территорий, которые станут очень весомым вкладом в работу полиции, будут помогать выполнять полицейские функции. У нас сейчас автомобили на вес золота. В связи с российской агрессией мы потеряли достаточно много автотранспорта», — констатировал он.

Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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