“На вагу золота”: 22 нові автівки отримали поліцейські Харківщини (відео)
22 нові машини вручили сьогодні працівникам ГУ Нацполіції у Харківській області на майдані Свободи у Харкові.
Національна поліція України придбала для правоохоронців Харківщини автомобілі Renault Duster, Skoda, Suzuki Vitara, Ford та Fiat, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що більшість машин буде направлено для роботи на деокупованих територіях.
“За дорученням голови Нацполіції сьогодні вручив поліцейським нові службові автомобілі, які будуть використовуватися на благо мешканців Харківщини, на благо мешканців деокупованих територій, які стануть дуже вагомим внеском в роботу поліції, будуть допомагати виконувати поліцейські функції. У нас зараз автомобілі на вагу золота. У зв’язку з російською агресією ми втратили досить багато автотранспорту”, – констатував він.
Відео: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 15:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 нові машини вручили сьогодні працівникам ГУ Нацполіції у Харківській області на майдані Свободи у Харкові.".