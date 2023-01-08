Россияне ударили 7 января по нефтеперерабатывающему заводу на Харьковщине

Из-за ракетного удара 7 января по нефтеперерабатывающему предприятию один человек погиб, еще один – пострадал, рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко.

Об этом сообщает Суспільне. Харків.

«Обнаружено, что нанесен серьезный ущерб предприятию: повреждено технологическое оборудование и здание предприятия. Масштабного пожара удалось избежать из-за того, что на территории объекта были пустые емкости. По предварительным данным, один человек погиб, еще один человек пострадал», — сказал он. .