Россияне ударили 7 января по нефтеперерабатывающему заводу на Харьковщине
Из-за ракетного удара 7 января по нефтеперерабатывающему предприятию один человек погиб, еще один – пострадал, рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко.
Об этом сообщает Суспільне. Харків.
«Обнаружено, что нанесен серьезный ущерб предприятию: повреждено технологическое оборудование и здание предприятия. Масштабного пожара удалось избежать из-за того, что на территории объекта были пустые емкости. По предварительным данным, один человек погиб, еще один человек пострадал», — сказал он. .
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- • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 14:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ракетного удара 7 января по нефтеперерабатывающему предприятию один человек погиб, еще один – пострадал, рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко.".