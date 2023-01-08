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Россияне ударили 7 января по нефтеперерабатывающему заводу на Харьковщине

Общество 14:20   08.01.2023
Оксана Якушко
Россияне ударили 7 января по нефтеперерабатывающему заводу на Харьковщине

Из-за ракетного удара 7 января по нефтеперерабатывающему предприятию один человек погиб, еще один – пострадал, рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко.

Об этом сообщает Суспільне. Харків.

«Обнаружено, что нанесен серьезный ущерб предприятию: повреждено технологическое оборудование и здание предприятия. Масштабного пожара удалось избежать из-за того, что на территории объекта были пустые емкости. По предварительным данным, один человек погиб, еще один человек пострадал», — сказал он. .

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 января 2023 в 14:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ракетного удара 7 января по нефтеперерабатывающему предприятию один человек погиб, еще один – пострадал, рассказал спикер ГСЧС Евгений Василенко.".