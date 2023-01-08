Армія рф вдарила вночі 7 січня по нафтопереробному заводу на Харківщині
Через ракетний удар 7 січня по нафтопереробному підприємству одна людина загинула, ще одна – постраждала, розповів речник ДСНС Євген Василенко.
Про це повідомляє Суспільне. Харків.
“Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об’єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала”, — сказав він.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2023 в 14:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ракетний удар 7 січня по нафтопереробному підприємству одна людина загинула, ще одна – постраждала, розповів речник ДСНС Євген Василенко.".