Армія рф вдарила вночі 7 січня по нафтопереробному заводу на Харківщині

Через ракетний удар 7 січня по нафтопереробному підприємству одна людина загинула, ще одна – постраждала, розповів речник ДСНС Євген Василенко.

Про це повідомляє Суспільне. Харків.

“Виявлено, що завдано серйозної шкоди підприємству: пошкоджене технологічне обладнання та будівля підприємства. Масштабної пожежі вдалось уникнути через те, що на території об’єкту були порожні ємності. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна людина постраждала”, — сказав він.