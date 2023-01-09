ISW теперь ежедневно оценивает вероятность нового вторжения РФ в Украину

В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный, а риск прямого участия Беларуси как очень низкий.

Об этом говорится в ежедневном отчете Американского института изучения войны (ISW), в новом разделе, касающемся вероятности возобновления вторжения россиян на север Украины.

«Предупреждающий прогноз ISW от 15 декабря о потенциальном наступлении России на северную Украину зимой 2023 года остается наихудшим сценарием в рамках прогноза… Наша оценка маловероятности не изменилась. Мы обновим этот заголовок, если оценка изменится», — отметили аналитики.

В Генштабе Украины подтвердили, что по состоянию на 8 января российские войска в Беларуси не формировали ударную группу.