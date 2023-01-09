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ISW теперь ежедневно оценивает вероятность нового вторжения РФ в Украину

Политика 07:44   09.01.2023
Елена Нагорная
ISW теперь ежедневно оценивает вероятность нового вторжения РФ в Украину

В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный, а риск прямого участия Беларуси как очень низкий.

Об этом говорится в ежедневном отчете Американского института изучения войны (ISW), в новом разделе, касающемся вероятности возобновления вторжения россиян на север Украины.

«Предупреждающий прогноз ISW от 15 декабря о потенциальном наступлении России на северную Украину зимой 2023 года остается наихудшим сценарием в рамках прогноза… Наша оценка маловероятности не изменилась. Мы обновим этот заголовок, если оценка изменится», — отметили аналитики.

В Генштабе Украины подтвердили, что по состоянию на 8 января российские войска в Беларуси не формировали ударную группу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 07:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный, а риск прямого участия Беларуси как очень низкий.".