ISW теперь ежедневно оценивает вероятность нового вторжения РФ в Украину
В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный, а риск прямого участия Беларуси как очень низкий.
Об этом говорится в ежедневном отчете Американского института изучения войны (ISW), в новом разделе, касающемся вероятности возобновления вторжения россиян на север Украины.
«Предупреждающий прогноз ISW от 15 декабря о потенциальном наступлении России на северную Украину зимой 2023 года остается наихудшим сценарием в рамках прогноза… Наша оценка маловероятности не изменилась. Мы обновим этот заголовок, если оценка изменится», — отметили аналитики.
В Генштабе Украины подтвердили, что по состоянию на 8 января российские войска в Беларуси не формировали ударную группу.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 07:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный, а риск прямого участия Беларуси как очень низкий.".