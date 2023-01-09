ISW тепер щодня оцінюватиме ймовірність нового вторгнення РФ в Україну
Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий, а ризик прямої участі Білорусі як дуже низький.
Про це йдеться у щоденному звіті Американського інституту вивчення війни (ISW), у новому розділі щодо ймовірності нового вторгнення росіян на північ України.
“Попереджувальний прогноз ISW від 15 грудня про потенційний наступ Росії на північну Україну взимку 2023 року залишається найгіршим сценарієм у межах прогнозу… Наша оцінка малоймовірності не змінилася. Ми оновимо цей заголовок, якщо оцінка зміниться”, – зазначили аналітики.
У Генштабі України підтвердили, що станом на 8 січня російські війська у Білорусі не формували ударну групу.
Читайте також: РФ мобілізує ще 500 тисяч осіб і атакує навесні, зокрема на Харківщині – ГУР
Новини за темою:
Ви читали новину: «ISW тепер щодня оцінюватиме ймовірність нового вторгнення РФ в Україну»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 07:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий, а ризик прямої участі Білорусі як дуже низький.".