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ISW тепер щодня оцінюватиме ймовірність нового вторгнення РФ в Україну

Політика 07:44   09.01.2023
Олена Нагорна
ISW тепер щодня оцінюватиме ймовірність нового вторгнення РФ в Україну

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий, а ризик прямої участі Білорусі як дуже низький.

Про це йдеться у щоденному звіті Американського інституту вивчення війни (ISW), у новому розділі щодо ймовірності нового вторгнення росіян на північ України.

“Попереджувальний прогноз ISW від 15 грудня про потенційний наступ Росії на північну Україну взимку 2023 року залишається найгіршим сценарієм у межах прогнозу… Наша оцінка малоймовірності не змінилася. Ми оновимо цей заголовок, якщо оцінка зміниться”, – зазначили аналітики.

У Генштабі України підтвердили, що станом на 8 січня російські війська у Білорусі не формували ударну групу.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 07:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий, а ризик прямої участі Білорусі як дуже низький.".