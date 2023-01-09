ISW тепер щодня оцінюватиме ймовірність нового вторгнення РФ в Україну

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий, а ризик прямої участі Білорусі як дуже низький.

Про це йдеться у щоденному звіті Американського інституту вивчення війни (ISW), у новому розділі щодо ймовірності нового вторгнення росіян на північ України.

“Попереджувальний прогноз ISW від 15 грудня про потенційний наступ Росії на північну Україну взимку 2023 року залишається найгіршим сценарієм у межах прогнозу… Наша оцінка малоймовірності не змінилася. Ми оновимо цей заголовок, якщо оцінка зміниться”, – зазначили аналітики.

У Генштабі України підтвердили, що станом на 8 січня російські війська у Білорусі не формували ударну групу.