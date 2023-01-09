Ракетный удар по Шевченково: прокуратура сообщает о двух погибших (фото)
Вследствие ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибли две женщины, сообщили в облпрокуратуре. По данным ведомства, еще четыре человека — три женщины и 10-летняя девочка — получили ранения.
Оккупанты нанесли удар из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ около 9:10 — вражеская ракета попала на территорию местного рынка, рассказали в облпрокуратуре.
Сообщается, что прокуроры и следователи зафиксировали последствия агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Как ранее сообщили в ХОВА, в результате удара погибла одна женщина и еще семь человек пострадали.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетный удар по Шевченково: прокуратура сообщает о двух погибших (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 11:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибли две женщины, сообщили в облпрокуратуре. По данным ведомства, еще четыре человека — три женщины и 10-летняя девочка — получили ранения.".