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Ракетный удар по Шевченково: прокуратура сообщает о двух погибших (фото)

Происшествия 11:58   09.01.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по Шевченково: прокуратура сообщает о двух погибших (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Вследствие ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибли две женщины, сообщили в облпрокуратуре. По данным ведомства, еще четыре человека — три женщины и 10-летняя девочка — получили ранения.

Оккупанты нанесли удар из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ около 9:10 — вражеская ракета попала на территорию местного рынка, рассказали в облпрокуратуре.

Сообщается, что прокуроры и следователи зафиксировали последствия агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Как ранее сообщили в ХОВА, в результате удара погибла одна женщина и еще семь человек пострадали.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибли две женщины, сообщили в облпрокуратуре. По данным ведомства, еще четыре человека — три женщины и 10-летняя девочка — получили ранения.".