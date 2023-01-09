Ракетный удар по Шевченково: прокуратура сообщает о двух погибших (фото)

Вследствие ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибли две женщины, сообщили в облпрокуратуре. По данным ведомства, еще четыре человека — три женщины и 10-летняя девочка — получили ранения.

Оккупанты нанесли удар из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ около 9:10 — вражеская ракета попала на территорию местного рынка, рассказали в облпрокуратуре.

Сообщается, что прокуроры и следователи зафиксировали последствия агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Как ранее сообщили в ХОВА, в результате удара погибла одна женщина и еще семь человек пострадали.