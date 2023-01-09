Ракетний удар по Шевченковому: прокуратура повідомляє про двох загиблих (фото)

Внаслідок ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області вранці 9 січня загинули дві жінки, повідомили в облпрокуратурі. За даними відомства, ще чотири особи – три жінки і 10-річна дівчинка – отримали поранення.

Окупанти завдали удару із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ близько 9:10 – ворожа ракета впала на території місцевого ринку, розповіли в облпрокуратурі.

Повідомляється, що прокурори та слідчі зафіксували наслідки агресії РФ та зібрали речові докази.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Як раніше повідомили в ХОВА, внаслідок удару загинула одна жінка і ще семеро людей постраждали.