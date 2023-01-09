Ракетний удар по Шевченковому: прокуратура повідомляє про двох загиблих (фото)
Внаслідок ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області вранці 9 січня загинули дві жінки, повідомили в облпрокуратурі. За даними відомства, ще чотири особи – три жінки і 10-річна дівчинка – отримали поранення.
Окупанти завдали удару із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ близько 9:10 – ворожа ракета впала на території місцевого ринку, розповіли в облпрокуратурі.
Повідомляється, що прокурори та слідчі зафіксували наслідки агресії РФ та зібрали речові докази.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Як раніше повідомили в ХОВА, внаслідок удару загинула одна жінка і ще семеро людей постраждали.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 11:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області вранці 9 січня загинули дві жінки, повідомили в облпрокуратурі. За даними відомства, ще чотири особи – три жінки і 10-річна дівчинка – отримали поранення.".