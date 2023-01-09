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Окрім семи постраждалих від удару РФ по Шевченковому є загибла – Синєгубов

Події 10:52   09.01.2023
Олена Нагорна
Окрім семи постраждалих від удару РФ по Шевченковому є загибла – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області вранці 9 січня загинула 60-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Всіх інших постраждалих (сімох осіб – ред.) госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали”, – розповів він.


Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що о 9:11 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. О 9:26 Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили ракетою С-300 по ринку у селищі Шевченкове. Наразі відомо про одну загиблу та сімох постраждалих, серед яких 13-річна дівчинка.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області вранці 9 січня загинула 60-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".