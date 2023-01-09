Окрім семи постраждалих від удару РФ по Шевченковому є загибла – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Внаслідок ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області вранці 9 січня загинула 60-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Всіх інших постраждалих (сімох осіб – ред.) госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали”, – розповів він.
Фото: Олег Синєгубов
Нагадаємо, що о 9:11 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. О 9:26 Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили ракетою С-300 по ринку у селищі Шевченкове. Наразі відомо про одну загиблу та сімох постраждалих, серед яких 13-річна дівчинка.
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Ви читали новину: «Окрім семи постраждалих від удару РФ по Шевченковому є загибла – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 10:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області вранці 9 січня загинула 60-річна жінка, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".