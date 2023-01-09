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Помимо семи пострадавших от удара РФ по Шевченково есть погибшая — Синегубов

Происшествия 10:52   09.01.2023
Елена Нагорная
Помимо семи пострадавших от удара РФ по Шевченково есть погибшая — Синегубов Фото: Олег Синегубов

В результате ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибла 60-летняя женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Все остальные пострадавшие (семеро человек — ред.) госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы», — рассказал он.


Фото: Олег Синегубов

Напомним, что в 9:11 в регионе была объявлена воздушная тревога. В 9:26 Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетой С-300 по рынку в поселке Шевченково. На данный момент известно об одной погибшей и семерых пострадавших, среди которых 13-летняя девочка.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 10:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибла 60-летняя женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".