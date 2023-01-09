Помимо семи пострадавших от удара РФ по Шевченково есть погибшая — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В результате ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибла 60-летняя женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Все остальные пострадавшие (семеро человек — ред.) госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы», — рассказал он.
Фото: Олег Синегубов
Напомним, что в 9:11 в регионе была объявлена воздушная тревога. В 9:26 Синегубов сообщил, что россияне ударили ракетой С-300 по рынку в поселке Шевченково. На данный момент известно об одной погибшей и семерых пострадавших, среди которых 13-летняя девочка.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 10:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по рынку в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области утром 9 января погибла 60-летняя женщина, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".