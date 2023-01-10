2 пьяных водителя и мошенник, укравший телефон: сводка Нацполиции Харьковщины
За сутки полицейские Харьковщины отработали 753 сообщения граждан о правонарушениях.
Статистику привел начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, продолжается «охота» на потенциальных диверсантов и пособников РФ. А также — проверка авто на блокпостах.
«Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 29 человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2100 транспортных средств», — отметил Тимошко.
Кроме того, полицейские ведут «обычную» работу: ловят распространителей наркотиков, пьяных водителей и прочих преступников.
«За прошедшие сутки в ходе отработки территории города и области полицейские обнаружили 2 факта незаконного оборота наркотиков. У нарушителей изъяли наркотические вещества. Полицейские Харькова установили причастность к мошенническим действиям 43-летнего мужчины, который завладел на улице мобильным телефоном гражданина. За прошедшие сутки полицейские составили 2 административных материала в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщил Владимир Тимошко.
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Он также отметил, что сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты полиции фиксируют все факты повреждения домов и зданий в результате российских обстрелов. По каждому факту открывают уголовные производства.
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- • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки полицейские Харьковщины отработали 753 сообщения граждан о правонарушениях".