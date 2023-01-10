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2 п’яні водії та шахрай, який вкрав телефон: зведення Нацполіції Харківщини

Суспільство 08:00   10.01.2023
Оксана Горун
2 п’яні водії та шахрай, який вкрав телефон: зведення Нацполіції Харківщини

За добу поліцейські Харківщини відпрацювали 753 повідомлення громадян про правопорушення.

Статистику навів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, триває “полювання” на потенційних диверсантів та посібників РФ. А також – перевірка авто на блокпостах.

“Особовим складом ГУНП у Харківській області за підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 29 осіб. З метою недопущення попадання в населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2100 транспортних засобів”, – зазначив Тимошко.

Крім того, поліцейські ведуть “звичайну” роботу: ловлять розповсюджувачів наркотиків, п’яних водіїв та інших злочинців.

“Минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 2 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини. Поліцейські Харкова встановили причетність до шахрайських дій 43-річного чоловіка, який заволодів на вулиці мобільним телефоном громадянина. Протягом минулої доби поліцейські склали 2 адміністративних матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння”, – повідомив Володимир Тимошко.

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Він також зазначив, що співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти поліції фіксують усі факти пошкодження будинків та будівель у результаті російських обстрілів. За кожним фактом відкривають кримінальні провадження.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 08:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу поліцейські Харківщини відпрацювали 753 повідомлення громадян про правопорушення".