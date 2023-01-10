Бригады «скорой» на Харьковщине реанимировали трех пациентов при смерти

Медики харьковской «скорой» спасли женщину и двух мужчин, которые были в состоянии клинической смерти.

Подробности сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Острое нарушение мозгового кровообращения — таков предварительный диагноз, поставленный бригадами ЭМД, за последние полтора дня трижды становился причиной клинической смерти жителей Харьковщины, а именно 69-летней женщины, 83 и 54-летних мужчин. Благодаря высокопрофессиональной и оперативной работе бригады ЭМД 809 в составе фельдшера Сергея Боброва, водителя Валерия Евдокименко, бригады ЭМД 803 в составе врача Елены Жидких, фельдшера Артема Бурды, водителя Артема Кашкарова и бригады ЭМД 1403 в составе фельдшера Ирины Щербак, медсестры Виктории Шевченко и водителя Андрея Азарова, три жизни были спасены», — сообщили на странице Центра в facebook.

Ранее медики Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф сообщали о том, как прохожий в Харькове спас умирающего на улице. Мужчина делал пострадавшему непрямой массаж сердца до приезда бригады «скорой».