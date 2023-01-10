Live
  • Вторник 10.01.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

Бригады «скорой» на Харьковщине реанимировали трех пациентов при смерти

Общество 09:01   10.01.2023
Оксана Горун
Бригады «скорой» на Харьковщине реанимировали трех пациентов при смерти

Медики харьковской «скорой» спасли женщину и двух мужчин, которые были в состоянии клинической смерти.

Подробности сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Острое нарушение мозгового кровообращения — таков предварительный диагноз, поставленный бригадами ЭМД, за последние полтора дня трижды становился причиной клинической смерти жителей Харьковщины, а именно 69-летней женщины, 83 и 54-летних мужчин. Благодаря высокопрофессиональной и оперативной работе бригады ЭМД 809 в составе фельдшера Сергея Боброва, водителя Валерия Евдокименко, бригады ЭМД 803 в составе врача Елены Жидких, фельдшера Артема Бурды, водителя Артема Кашкарова и бригады ЭМД 1403 в составе фельдшера Ирины Щербак, медсестры Виктории Шевченко и водителя Андрея Азарова, три жизни были спасены», — сообщили на странице Центра в facebook.

  • Читайте также: Харьковская «скорая» спасла женщину, у которой случилась клиническая смерть

    • Ранее медики Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф сообщали о том, как прохожий в Харькове спас умирающего на улице. Мужчина делал пострадавшему непрямой массаж сердца до приезда бригады «скорой».

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    13:37
    Две «скорые» передали громадам Харьковщины благотворители из Польши
    22:00
    На Харьковщине медики вернули к жизни бойца, у которого остановилось сердце
    20:19
    В Харькове женщина попыталась покончить с собой, спрыгнув с пятиэтажки
    08:07
    Харьковская «скорая» спасла женщину, у которой случилась клиническая смерть
    10:31
    В Харькове спасли из огня двух женщин (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бригады «скорой» на Харьковщине реанимировали трех пациентов при смерти»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 января 2023 в 09:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики харьковской «скорой» спасли женщину и двух мужчин, которые были в состоянии клинической смерти".