Бригади “швидкої” на Харківщині реанімували трьох пацієнтів при смерті

Медики харківської “швидкої” врятували жінку та двох чоловіків, які були у стані клінічної смерті.

Подробиці повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Гостре порушення мозкового кровообігу – такий попередній діагноз, поставлений бригадами ЕМД, за останні півтори доби тричі ставав причиною клінічної смерті мешканців Харківщини, а саме 69-річної жінки, 83 та 54-річних чоловіків. Завдяки високопрофесійній та оперативній праці бригади ЕМД 809 у складі фельдшера Сергія Боброва, водія Валерія Євдокименко, бригади ЕМД 803 у складі лікаря Олени Жидких , фельдшера Артема Бурди, водія Артема Кашкарова та бригади ЕМД 1403 у складі фельдшера Ірини Щербак, медсестри Вікторії Шевченко та водія Андрія Азарова, три життя були врятовані”, – повідомили на на сторінці Центру в Фейсбуці.

Раніше медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляли про те, як перехожий у Харкові врятував вмираючого на вулиці. Чоловік робив постраждалому непрямий масаж серця до приїзду бригади “швидкої”.