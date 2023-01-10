Бригади “швидкої” на Харківщині реанімували трьох пацієнтів при смерті
Медики харківської “швидкої” врятували жінку та двох чоловіків, які були у стані клінічної смерті.
Подробиці повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
“Гостре порушення мозкового кровообігу – такий попередній діагноз, поставлений бригадами ЕМД, за останні півтори доби тричі ставав причиною клінічної смерті мешканців Харківщини, а саме 69-річної жінки, 83 та 54-річних чоловіків. Завдяки високопрофесійній та оперативній праці бригади ЕМД 809 у складі фельдшера Сергія Боброва, водія Валерія Євдокименко, бригади ЕМД 803 у складі лікаря Олени Жидких , фельдшера Артема Бурди, водія Артема Кашкарова та бригади ЕМД 1403 у складі фельдшера Ірини Щербак, медсестри Вікторії Шевченко та водія Андрія Азарова, три життя були врятовані”, – повідомили на на сторінці Центру в Фейсбуці.
Читайте також: У Харкові врятували з вогню двох жінок (фото)
Раніше медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляли про те, як перехожий у Харкові врятував вмираючого на вулиці. Чоловік робив постраждалому непрямий масаж серця до приїзду бригади “швидкої”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бригади “швидкої” на Харківщині реанімували трьох пацієнтів при смерті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики харківської “швидкої” врятували жінку та двох чоловіків, які були у стані клінічної смерті".