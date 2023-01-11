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Харьковчане требуют переименовать проспект Героев Сталинграда и ул. Гуданова

Общество 11:12   11.01.2023
Оксана Горун
Харьковчане требуют переименовать проспект Героев Сталинграда и ул. Гуданова

Две петиции с предложениями о переименованиях топонимов появились на сайте горсовета. Харьковчане предложили свои варианты названий.

«Требую возвращения старого названия улицы Байрона вместо проспекта героев Сталинграда. Подчеркиваю – СТАЛИНград – недопустимое слово для Украины и никакого отношения к истории Харькова не имеет, от слова совсем!!!» — написал Александр Реунов — автор петиции, которую опубликовали на сайте мэрии первой — после длительного перерыва, вызванного началом российского вторжения.

На данный момент петиция собрала 128 из необходимых 5000 голосов. На то, чтобы поддержать ее, у жителей города есть еще 75 дней.

Вторая петиция, касающаяся переименования улицы Гуданова в Харькове, на данный момент набрала 63 голоса «за». Ее автор не столько излагает, почему нужно избавиться в топонимике от фамилии харьковчанина, героя Советского Союза Евгения Гуданова, сколько предлагает назвать улицу именем современных героев.

«Обращаюсь к Вам, с просьбой переименовать улицу «Гуданова» в честь двух братьев, проживавших по ул. Гуданова, 12 . Они проходили военную службу по контракту в полку АЗОВ с момента начала войны в Украине: Гипик Богдан Евгеньевич и Гипик Ярослав Евгеньевич. Оба погибли, защищая г. Мариуполь в момент полномасштабной войны, развязанной россией против Украины. И в это непростое время я прошу Вас переименовать ул. Гуданова в Харькове в улицу Гипика. В память умерших братьев за наше государство», — аргументировал свое предложение Игорь Иващенко.э

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Напомним, те петиции, которые наберут 5000 голосов за 90 дней, обязано рассмотреть руководство мэрии.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две петиции с предложениями о переименованиях топонимов появились на сайте горсовета. Харьковчане предложили свои варианты названий".