Харьковчане требуют переименовать проспект Героев Сталинграда и ул. Гуданова

Две петиции с предложениями о переименованиях топонимов появились на сайте горсовета. Харьковчане предложили свои варианты названий.

«Требую возвращения старого названия улицы Байрона вместо проспекта героев Сталинграда. Подчеркиваю – СТАЛИНград – недопустимое слово для Украины и никакого отношения к истории Харькова не имеет, от слова совсем!!!» — написал Александр Реунов — автор петиции, которую опубликовали на сайте мэрии первой — после длительного перерыва, вызванного началом российского вторжения.

На данный момент петиция собрала 128 из необходимых 5000 голосов. На то, чтобы поддержать ее, у жителей города есть еще 75 дней.

Вторая петиция, касающаяся переименования улицы Гуданова в Харькове, на данный момент набрала 63 голоса «за». Ее автор не столько излагает, почему нужно избавиться в топонимике от фамилии харьковчанина, героя Советского Союза Евгения Гуданова, сколько предлагает назвать улицу именем современных героев.

«Обращаюсь к Вам, с просьбой переименовать улицу «Гуданова» в честь двух братьев, проживавших по ул. Гуданова, 12 . Они проходили военную службу по контракту в полку АЗОВ с момента начала войны в Украине: Гипик Богдан Евгеньевич и Гипик Ярослав Евгеньевич. Оба погибли, защищая г. Мариуполь в момент полномасштабной войны, развязанной россией против Украины. И в это непростое время я прошу Вас переименовать ул. Гуданова в Харькове в улицу Гипика. В память умерших братьев за наше государство», — аргументировал свое предложение Игорь Иващенко.э

Напомним, те петиции, которые наберут 5000 голосов за 90 дней, обязано рассмотреть руководство мэрии.