Харків’яни вимагають перейменувати проспект Героїв Сталінграда та вул Гуданова

Дві петиції із пропозиціями про перейменування топонімів з’явилися на сайті міськради. Харків’яни запропонували свої варіанти назв.

“Вимагаю повернення старої назви вулиці Байрона замість проспекту героїв Сталінграду. Підкреслюю – СТАЛІНград – неприпустиме слово для України і ніякого відношення до історії Харкова не має, від слова зовсім!!!” – написав Олександр Реунов – автор петиції, яку опублікували на сайті мерії першою – після тривалої перерви, спричиненої початком російського вторгнення.

На даний момент петиція зібрала 128 із необхідних 5000 голосів. На те, щоб підтримати її, мешканці міста мають ще 75 днів.

Друга петиція щодо перейменування вулиці Гуданова в Харкові наразі набрала 63 голоси “за”. Її автор не стільки викладає, чому потрібно позбутися в топоніміці прізвища харків’янина, героя Радянського Союзу Євгена Гуданова, скільки пропонує назвати вулицю ім’ям сучасних героїв.

“Звертаюсь до Вас, з проханням перейменувати вулицю “Гуданова” в честь двух братів які мешкали по вул. Гуданова, 12 . Вони проходили військову службу за контрактом в полку ” АЗОВ” з моменту початку війни в Україні: Гипик Богдан Євгенович та Гипик Ярослав Євгенович. Обидва загинули, захищаючи м. Маріуполь в момент повномоштабної війни, розв’язаної россією проти України. І в цей непростий час я прошу Вас перейменувати вул. Гуданова в місті Харків на вуліцю Гипика. У пам’ять померлих братів за нашу державу”, – аргументував свою пропозицію Ігор Іващенко.

Нагадаємо, ті петиції, які наберуть 5000 голосів за 90 днів, має розглянути керівництво мерії.