Житель Купянщины предоставил помещения для военных и техники РФ — прокуратура

Житель села Староверовка Купянского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта активно сотрудничал с российскими захватчиками.

Мужчина работал начальником службы безопасности одного из местных предприятий и добровольно предоставил врагу склады и ангары компании для размещения техники и солдат РФ, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме того, коллаборант передал российским военным транспортные средства и погрузчик компании, которые перед этим перегнал на территорию своего дома.

Мужчине сообщили о подозрении по факту передачи материальных ресурсов незаконным вооруженным и военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).