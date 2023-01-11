Житель Купянщины предоставил помещения для военных и техники РФ — прокуратура
Фото: Харьковская облпрокуратура
Житель села Староверовка Купянского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта активно сотрудничал с российскими захватчиками.
Мужчина работал начальником службы безопасности одного из местных предприятий и добровольно предоставил врагу склады и ангары компании для размещения техники и солдат РФ, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
Кроме того, коллаборант передал российским военным транспортные средства и погрузчик компании, которые перед этим перегнал на территорию своего дома.
Мужчине сообщили о подозрении по факту передачи материальных ресурсов незаконным вооруженным и военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель села Староверовка Купянского района Харьковской области во время оккупации населенного пункта активно сотрудничал с российскими захватчиками.".