Мешканець Куп’янщини надав приміщення для солдатів і техніки РФ – прокуратура
Житель села Старовірівка Куп’янського району Харківської області під час окупації населеного пункту активно співпрацював із російськими загарбниками.
Чоловік працював начальником служби безпеки одного з місцевих підприємств та добровільно надав ворогові склади та ангари компанії для розміщення техніки та солдатів РФ, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Крім того, колаборант передав російським військовим транспортні засоби та навантажувач компанії, які перед цим перегнав на територію свого будинку.
Чоловікові повідомили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 19:21;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель села Старовірівка Куп’янського району Харківської області під час окупації населеного пункту активно співпрацював із російськими загарбниками.".