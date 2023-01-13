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Ребенка, которого накануне объявила в розыск Нацполиция в Харькове, нашли

Общество 09:12   13.01.2023
Оксана Горун
Ребенка, которого накануне объявила в розыск Нацполиция в Харькове, нашли Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские сообщили, что 10-летний мальчик, исчезнувший, пока мама была в ванной, гулял на улице. Ребенка вернули в семью.

«Мальчик был обнаружен на одной из улиц. Как выяснилось, он решил прогуляться и не предупредил об этом мать, мобильный телефон оставил дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На то, чтобы разыскать ребенка, полиции понадобилось несколько часов. По данным полиции, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, и жертвой каких-либо преступлений он не стал.

Напомним, ребенок пропал 12 января.

«По словам матери, пока она находилась в ванной комнате, мальчик самостоятельно без разрешения вышел из квартиры и скрылся в неизвестном направлении. Она сама начала его поиски, но все попытки оказались тщетными», — отметили полицейские.

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    • С семьей провели разъяснительную работу и составили админпротокол.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили, что 10-летний мальчик, исчезнувший, пока мама была в ванной, гулял на улице. Ребенка вернули в семью".