Ребенка, которого накануне объявила в розыск Нацполиция в Харькове, нашли
Полицейские сообщили, что 10-летний мальчик, исчезнувший, пока мама была в ванной, гулял на улице. Ребенка вернули в семью.
«Мальчик был обнаружен на одной из улиц. Как выяснилось, он решил прогуляться и не предупредил об этом мать, мобильный телефон оставил дома», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На то, чтобы разыскать ребенка, полиции понадобилось несколько часов. По данным полиции, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, и жертвой каких-либо преступлений он не стал.
Напомним, ребенок пропал 12 января.
«По словам матери, пока она находилась в ванной комнате, мальчик самостоятельно без разрешения вышел из квартиры и скрылся в неизвестном направлении. Она сама начала его поиски, но все попытки оказались тщетными», — отметили полицейские.
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С семьей провели разъяснительную работу и составили админпротокол.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили, что 10-летний мальчик, исчезнувший, пока мама была в ванной, гулял на улице. Ребенка вернули в семью".