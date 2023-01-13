Дитину, яку напередодні оголосила в розшук Нацполіція в Харкові, знайшли

Поліцейські повідомили, що 10-річний хлопчик, який зник, поки мама була у ванній, гуляв вулицею. Дитину повернули до родини.

“Хлопчика було виявлено на одній із вулиць. Як з’ясувалося, він вирішив прогулятися та не попередив про це матір, мобільний телефон залишив удома”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На те, щоби розшукати дитину, поліції знадобилося кілька годин. За даними поліції, життю та здоров’ю дитини ніщо не загрожує, і жертвою якихось злочинів вона не стала.

Нагадаємо, хлопчик пропав 12 січня.

“За словами матері, поки вона перебувала у ванній кімнаті, хлопчик самостійно без дозволу вийшов з квартири і втік у невідомому напрямку. Вона сама почала його пошуки, але всі спроби виявилися марними”, – зазначили поліцейські.

З сім’єю провели роз’яснювальну роботу та склали адмінпротокол.