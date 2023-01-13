Дитину, яку напередодні оголосила в розшук Нацполіція в Харкові, знайшли
Поліцейські повідомили, що 10-річний хлопчик, який зник, поки мама була у ванній, гуляв вулицею. Дитину повернули до родини.
“Хлопчика було виявлено на одній із вулиць. Як з’ясувалося, він вирішив прогулятися та не попередив про це матір, мобільний телефон залишив удома”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На те, щоби розшукати дитину, поліції знадобилося кілька годин. За даними поліції, життю та здоров’ю дитини ніщо не загрожує, і жертвою якихось злочинів вона не стала.
Нагадаємо, хлопчик пропав 12 січня.
“За словами матері, поки вона перебувала у ванній кімнаті, хлопчик самостійно без дозволу вийшов з квартири і втік у невідомому напрямку. Вона сама почала його пошуки, але всі спроби виявилися марними”, – зазначили поліцейські.
Читайте також: У Харкові шукають хлопчика, який пішов із дому і не повернувся (фото)
З сім’єю провели роз’яснювальну роботу та склали адмінпротокол.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Дитину, яку напередодні оголосила в розшук Нацполіція в Харкові, знайшли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські повідомили, що 10-річний хлопчик, який зник, поки мама була у ванній, гуляв вулицею. Дитину повернули до родини".