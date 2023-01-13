Live
  • П’ятниця 13.01.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Дитину, яку напередодні оголосила в розшук Нацполіція в Харкові, знайшли

Суспільство 09:12   13.01.2023
Оксана Горун
Дитину, яку напередодні оголосила в розшук Нацполіція в Харкові, знайшли

Поліцейські повідомили, що 10-річний хлопчик, який зник, поки мама була у ванній, гуляв вулицею. Дитину повернули до родини.

“Хлопчика було виявлено на одній із вулиць. Як з’ясувалося, він вирішив прогулятися та не попередив про це матір, мобільний телефон залишив удома”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На те, щоби розшукати дитину, поліції знадобилося кілька годин. За даними поліції, життю та здоров’ю дитини ніщо не загрожує, і жертвою якихось злочинів вона не стала.

Нагадаємо, хлопчик пропав 12 січня.

“За словами матері, поки вона перебувала у ванній кімнаті, хлопчик самостійно без дозволу вийшов з квартири і втік у невідомому напрямку. Вона сама почала його пошуки, але всі спроби виявилися марними”, – зазначили поліцейські.

  • Читайте також: У Харкові шукають хлопчика, який пішов із дому і не повернувся (фото)

    • З сім’єю провели роз’яснювальну роботу та склали адмінпротокол.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    18:41
    На Ізюмщині ексгумували тіло жінки, яка загинула внаслідок авіабомбардування
    10:54
    Поліцейські на Харківщині на роботу переходять Сіверський Донець по льоду
    10:01
    Пошкоджено будинки й торговий павільйон – поліція про обстріли Харківщини
    17:34
    Ніби День перемоги святкували – директор складу піротехніки в Харкові (сюжет)
    17:01
    У Харкові судитимуть керівницю окупаційної поліції, яка прославляла рф

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дитину, яку напередодні оголосила в розшук Нацполіція в Харкові, знайшли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 09:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські повідомили, що 10-річний хлопчик, який зник, поки мама була у ванній, гуляв вулицею. Дитину повернули до родини".