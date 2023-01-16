На Северной Салтовке в Харькове предлагают установить памятник
Разместить памятник волонтерам в самом разрушенном районе в Харькове — петицию с таким предложением зарегистрировали на сайте горсовета.
«Учитывая большой вклад волонтеров и благотворителей в обеспечение жизнедеятельности и обороноспособности Харькова, во время полномасштабной агрессии российской федерации предлагаю установить памятник, который увековечит образ волонтеров и благотворителей. Предлагаю установить такой памятник на территории Северной Салтовки», — написал автор петиции Богдан Ивченко.
На данный момент петицию подписали 9 человек. На сбор подписей осталось еще 87 дней. За этот период необходимо, чтобы петиция набрала 5000 голосов — в таком случае ее рассмотрит руководство Харьковского горсовета.
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Напомним, раздел петиций на сайте мэрии закрыли практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. А восстановили его работу накануне Нового года. С тех пор на сайте появилось уже 10 предложений харьковчан. Наибольшей популярностью пользуется предложение установить в городе памятник коммунальникам, спасателям и воинам теробороны. Эта петиция уже набрала более 1300 подписей.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 11:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разместить памятник волонтерам в самом разрушенном районе в Харькове — петицию с таким предложением зарегистрировали на сайте горсовета".