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На Северной Салтовке в Харькове предлагают установить памятник

Общество 11:13   16.01.2023
Оксана Горун
На Северной Салтовке в Харькове предлагают установить памятник

Разместить памятник волонтерам в самом разрушенном районе в Харькове — петицию с таким предложением зарегистрировали на сайте горсовета.

«Учитывая большой вклад волонтеров и благотворителей в обеспечение жизнедеятельности и обороноспособности Харькова, во время полномасштабной агрессии российской федерации предлагаю установить памятник, который увековечит образ волонтеров и благотворителей. Предлагаю установить такой памятник на территории Северной Салтовки», — написал автор петиции Богдан Ивченко.

На данный момент петицию подписали 9 человек. На сбор подписей осталось еще 87 дней. За этот период необходимо, чтобы петиция набрала 5000 голосов — в таком случае ее рассмотрит руководство Харьковского горсовета.

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    • Напомним, раздел петиций на сайте мэрии закрыли практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. А восстановили его работу накануне Нового года. С тех пор на сайте появилось уже 10 предложений харьковчан. Наибольшей популярностью пользуется предложение установить в городе памятник коммунальникам, спасателям и воинам теробороны. Эта петиция уже набрала более 1300 подписей.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разместить памятник волонтерам в самом разрушенном районе в Харькове — петицию с таким предложением зарегистрировали на сайте горсовета".