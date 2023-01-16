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На Північній Салтівці в Харкові пропонують встановити пам’ятник

Суспільство 11:13   16.01.2023
Оксана Горун
На Північній Салтівці в Харкові пропонують встановити пам’ятник

Розмістити пам’ятник волонтерам у найбільш зруйнованому районі в Харкові – петицію з такою пропозицією зареєстрували на сайті міськради.

“З огляду на великий внесок волонтерів та благодійників у забезпечення життєдіяльності та обороноздатності Харкова, під час повномасштабної агресії російської федерації пропоную встановити пам’ятник, який увічнить образ волонтерів та благодійників. Пропоную встановити такий пам’ятник на території Північної Салтівки”, – написав автор петиції Богдан Івченко.

Наразі петицію підписали дев’ять осіб. На збирання підписів залишилося ще 87 днів. За цей період необхідно, щоб петиція набрала 5000 голосів – у такому разі її розгляне керівництво Харківської міськради.

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    • Нагадаємо, розділ петицій на сайті мерії закрили практично одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. А поновили його роботу напередодні Нового року. З того часу на сайті з’явилося вже десять пропозицій харків’ян. Найбільшою популярністю користується пропозиція встановити у місті пам’ятник комунальникам, рятувальникам та воїнам тероборони. Ця петиція вже набрала понад 1300 підписів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «На Північній Салтівці в Харкові пропонують встановити пам’ятник»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмістити пам’ятник волонтерам у найбільш зруйнованому районі в Харкові – петицію з такою пропозицією зареєстрували на сайті міськради".