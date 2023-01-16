На Північній Салтівці в Харкові пропонують встановити пам’ятник

Розмістити пам’ятник волонтерам у найбільш зруйнованому районі в Харкові – петицію з такою пропозицією зареєстрували на сайті міськради.

“З огляду на великий внесок волонтерів та благодійників у забезпечення життєдіяльності та обороноздатності Харкова, під час повномасштабної агресії російської федерації пропоную встановити пам’ятник, який увічнить образ волонтерів та благодійників. Пропоную встановити такий пам’ятник на території Північної Салтівки”, – написав автор петиції Богдан Івченко.

Наразі петицію підписали дев’ять осіб. На збирання підписів залишилося ще 87 днів. За цей період необхідно, щоб петиція набрала 5000 голосів – у такому разі її розгляне керівництво Харківської міськради.

Нагадаємо, розділ петицій на сайті мерії закрили практично одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. А поновили його роботу напередодні Нового року. З того часу на сайті з’явилося вже десять пропозицій харків’ян. Найбільшою популярністю користується пропозиція встановити у місті пам’ятник комунальникам, рятувальникам та воїнам тероборони. Ця петиція вже набрала понад 1300 підписів.