Институт им. Бокариуса: По Харькову рф били из всего оружия, кроме ядерного

В Харьковской области провели более 16 тысяч судебных экспертиз разрушенных или поврежденных обстрелами зданий и оценили, из какого оружия обстреливали регион, сообщает Суспільне Харків.

80% разрушений зафиксированы в жилых домах, рассказал заместитель директора Национального научного центра Институт судебных экспертиз имени Бокариуса Игорь Богданюк.

«Нет такого вооружения, что есть в российской армии, которое не использовалось бы по городу Харькову и Харьковской области. Более 10 артиллерийских систем: от 100-миллиметровых «Рапир» и заканчивая «Тюльпанами» 240-миллиметровыми. Все системы РСЗО: «Грады» , «Солнцепеки», «Искандеры», ракеты «воздух-земля», Х-101, Х-505, крылатые ракеты», — говорит Богданюк.

Наибольший ущерб – в 700 миллионов гривен – вычислили для одного харьковского предприятия. Какая общая сумма ущерба по всем экспертизам — еще не считали, сказал Богданюк.