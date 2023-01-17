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Окрім ядерної. По Харкову рф били з усіх видів зброї – інститут ім. Бокаріуса

Суспільство 14:21   17.01.2023
Оксана Якушко
Окрім ядерної. По Харкову рф били з усіх видів зброї – інститут ім. Бокаріуса

У Харківській області провели понад 16 тисяч судових експертиз зруйнованих чи пошкоджених обстрілами будівель та оцінили, з якої зброї обстрілювали регіон, повідомляє Суспільне Харків.

80% руйнувань зафіксовані в житлових будинках, розповів заступник директора національного наукового центру Інститут судових експертиз імені Бокаріуса Ігор Богданюк.

“Немає такого озброєння, що є в російської армії, яке б не використовувалося по місту Харкову й Харківській області. Понад 10 артилерійських систем: від 100-міліметрових “Рапір” і закінчуючи “Тюльпанами” 240-міліметровими. Усі системи РСЗВ: “Гради”, “Солнцепьоки”, “Іскандери”, ракети “повітря-земля”, Х-101, Х-505, крилаті ракети”, — каже Богданюк.

Найбільшу шкоду — у 700 мільйонів гривень — обчислили для одного харківського підприємства. Яка загальна сума збитків за всіма експертизами — ще не рахували, сказав Богданюк.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області провели понад 16 тисяч судових експертиз зруйнованих чи пошкоджених обстрілами будівель та оцінили, з якої зброї обстрілювали регіон, повідомляє Суспільне Харків.".