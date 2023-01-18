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На Харьковщине 2 села восстановили электроснабжение – Харьковоблэнерго

Общество 13:44   18.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине 2 села восстановили электроснабжение – Харьковоблэнерго

Специалисты Золочевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение сел Дуванка и Цилюрики.

Населённые пункты были без света с начала войны.

Чтобы вернуть свет на эти территории, энергетики восстановили десятки пролетов линий 10 кВ и 0,4 кВ, заменили поврежденные изоляторы и отремонтировали оборванные из-за боевых действий провода, сообщил начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.

«Выполнять восстановительные работы мешали заминированность и погодные условия. Технике трудно было проехать через грязи и перепаханные поля. Но, несмотря на все сложности, эта непростая задача была выполнена: Дуванка и Цилюрики заживлены», — отметил Виталий Олейник.

По словам начальника РЭС, в планах на ближайшее время – возобновление электроснабжения в селах Сосновка и Гурьев Казачок. Всего же в Золочевской общине без электроснабжения остаются немногим более 100 потребителей.

Читайте также: На Харьковщине — аварийные отключения света — Укрэнерго

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Золочевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение сел Дуванка и Цилюрики.".