На Харьковщине 2 села восстановили электроснабжение – Харьковоблэнерго
Специалисты Золочевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение сел Дуванка и Цилюрики.
Населённые пункты были без света с начала войны.
Чтобы вернуть свет на эти территории, энергетики восстановили десятки пролетов линий 10 кВ и 0,4 кВ, заменили поврежденные изоляторы и отремонтировали оборванные из-за боевых действий провода, сообщил начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.
«Выполнять восстановительные работы мешали заминированность и погодные условия. Технике трудно было проехать через грязи и перепаханные поля. Но, несмотря на все сложности, эта непростая задача была выполнена: Дуванка и Цилюрики заживлены», — отметил Виталий Олейник.
По словам начальника РЭС, в планах на ближайшее время – возобновление электроснабжения в селах Сосновка и Гурьев Казачок. Всего же в Золочевской общине без электроснабжения остаются немногим более 100 потребителей.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 13:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Золочевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение сел Дуванка и Цилюрики.".