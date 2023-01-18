Live
  • Середа 18.01.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.69

На Харківщині 2 села відновили електропостачання – Харківобленерго

Суспільство 13:44   18.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині 2 села відновили електропостачання – Харківобленерго

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання сіл Дуванка та Цилюрики.

Населені пункти були без світла від початку війни.

Щоб повернути світло на ці території, енергетики відновили десятки прольотів ліній 10 кВ та 0,4 кВ, замінили пошкоджені ізолятори та відремонтували обірвані через бойові дії проводи, повідомив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

“Виконувати відновлювальні роботи заважали замінованість і погодні умови. Техніці важко було проїхати через багнюку та перепахані поля. Але незважаючи на усі складнощі, це непросте завдання було виконано: Дуванку і Цілюрики заживлено”, – зазначив Віталій Олійник.

За словами начальника РЕМ, у планах на найближчий час – відновлення електропостачання у селах Соснівка та Гур’їв Козачок. Усього ж в Золочівській громаді без електропостачання залишаються трохи більше 100 споживачів.

Читайте також: На Харківщині — аварійні відключення світла — Укренерго

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

09:15
У громаді на Харківщині не буде світла майже весь день
08:27
У Харкові та області сьогодні відключення світла можуть бути тривалішими
18:26
Громада на Харківщині щонайменше на добу залишилася без світла через обстріл
18:04
Електрику повернули 90% жителів деокупованої Харківщини – Синєгубов
10:55
У шести областях України – аварійні відключення світла – Укренерго

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині 2 села відновили електропостачання – Харківобленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання сіл Дуванка та Цилюрики.".