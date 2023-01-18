На Харківщині 2 села відновили електропостачання – Харківобленерго

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання сіл Дуванка та Цилюрики.

Населені пункти були без світла від початку війни.

Щоб повернути світло на ці території, енергетики відновили десятки прольотів ліній 10 кВ та 0,4 кВ, замінили пошкоджені ізолятори та відремонтували обірвані через бойові дії проводи, повідомив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

“Виконувати відновлювальні роботи заважали замінованість і погодні умови. Техніці важко було проїхати через багнюку та перепахані поля. Але незважаючи на усі складнощі, це непросте завдання було виконано: Дуванку і Цілюрики заживлено”, – зазначив Віталій Олійник.

За словами начальника РЕМ, у планах на найближчий час – відновлення електропостачання у селах Соснівка та Гур’їв Козачок. Усього ж в Золочівській громаді без електропостачання залишаються трохи більше 100 споживачів.