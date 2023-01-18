На Харьковщине во время обстрела ранен медик — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном раненом за сутки в области — это 51-летний фельдшер, который попал под обстрел в Ковшаровке.
«В селе Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранение получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он напомнил о том, что 17 января российская армия нанесла ракетный удар по колледжу в Купянске. Там обошлось без пострадавших.
«В результате ракетного удара по Купянску разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа. Также в городе повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В пгт Двуречная есть «прилеты» в частный сектор. В пгт Вильча Чугуевского района повреждено по меньшей мере 4 частных дома», — перечислил Синегубов.
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По его данным, за прошедшие сутки под обстрелами были населенные пункты области вдоль всей линии столкновения. В частности: Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлынск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Полный перечень обстрелянных населенных пунктов (более 20) в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном раненом за сутки в области — это 51-летний фельдшер, который попал под обстрел в Ковшаровке".