На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу в області – це 51-річний фельдшер, який потрапив під обстріл у Ківшарівці.

“У с. Ківшарівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав про те, що 17 січня російська армія завдала ракетного удару по коледжу в Куп’янську. Там обійшлося без постраждалих.

“Внаслідок ракетного удару по Куп’янську зруйновано будівлю Автотранспортного професійного коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є “прильоти” у приватний сектор. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки”, – перерахував Синєгубов.

За його даними, минулої доби під обстрілами були населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Повний перелік обстріляних населених пунктів (понад 20) у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.