Live
  • Середа 18.01.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.69

На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов

Події 08:44   18.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу в області – це 51-річний фельдшер, який потрапив під обстріл у Ківшарівці.

“У с. Ківшарівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав про те, що 17 січня російська армія завдала ракетного удару по коледжу в Куп’янську. Там обійшлося без постраждалих.

“Внаслідок ракетного удару по Куп’янську зруйновано будівлю Автотранспортного професійного коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є “прильоти” у приватний сектор. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки”, – перерахував Синєгубов.

  • Читайте також: На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов

    • За його даними, минулої доби під обстрілами були населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Повний перелік обстріляних населених пунктів (понад 20) у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    18:41
    Вовчанськ, Дворічну та ще 12 населених пунктів обстріляла армія РФ – Генштаб
    18:04
    Електрику повернули 90% жителів деокупованої Харківщини – Синєгубов
    11:58
    Поліція Харківщини показала наслідки обстрілів 16 січня (фото)
    08:39
    19 пошкоджених будинків та двоє поранених – Синєгубов про обстріли Харківщини
    07:28
    Армія РФ обстріляла понад десяток населених пунктів на Харківщині – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу в області – це 51-річний фельдшер, який потрапив під обстріл у Ківшарівці".