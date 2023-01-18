На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу в області – це 51-річний фельдшер, який потрапив під обстріл у Ківшарівці.
“У с. Ківшарівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав про те, що 17 січня російська армія завдала ракетного удару по коледжу в Куп’янську. Там обійшлося без постраждалих.
“Внаслідок ракетного удару по Куп’янську зруйновано будівлю Автотранспортного професійного коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення. У смт Дворічна є “прильоти” у приватний сектор. У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки”, – перерахував Синєгубов.
Читайте також: На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов
За його даними, минулої доби під обстрілами були населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Повний перелік обстріляних населених пунктів (понад 20) у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині під час обстрілу поранено медика – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу в області – це 51-річний фельдшер, який потрапив під обстріл у Ківшарівці".