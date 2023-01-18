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На территории всего Изюмского района запрещено посещать водоемы на Крещение

Общество 21:23   18.01.2023
Елена Нагорная
На территории всего Изюмского района запрещено посещать водоемы на Крещение

На территории Изюмского района Харьковской области на Крещение, 19 января, запрещено посещать пляжи, берега рек и других водоемов.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Изюмской РВА, сообщает Боровский поселковый совет.

«Решение было принято в связи с потенциальными угрозами, которые несут действия войск страны-агрессора на Крещение, а также с целью соблюдения мер минной безопасности, ведь в прибрежной зоне и непосредственно в воде могут быть взрывоопасные предметы. Кроме того, на реках и других водных объектах Изюмского района, в том числе и Боровской громады, не обустроены и не функционируют специальные локации для погружения в воду», — говорится в сообщении.

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Ранее о запрете посещать пляжи на Крещение сообщили в Балаклейской громаде Изюмского района.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 21:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Изюмского района Харьковской области на Крещение, 19 января, запрещено посещать пляжи, берега рек и других водоемов.".