На территории всего Изюмского района запрещено посещать водоемы на Крещение

На территории Изюмского района Харьковской области на Крещение, 19 января, запрещено посещать пляжи, берега рек и других водоемов.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Изюмской РВА, сообщает Боровский поселковый совет.

«Решение было принято в связи с потенциальными угрозами, которые несут действия войск страны-агрессора на Крещение, а также с целью соблюдения мер минной безопасности, ведь в прибрежной зоне и непосредственно в воде могут быть взрывоопасные предметы. Кроме того, на реках и других водных объектах Изюмского района, в том числе и Боровской громады, не обустроены и не функционируют специальные локации для погружения в воду», — говорится в сообщении.

Ранее о запрете посещать пляжи на Крещение сообщили в Балаклейской громаде Изюмского района.