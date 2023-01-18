На території всієї Ізюмщини заборонено відвідувати водойми на Водохреще
На території Ізюмського району Харківської області на Водохреще, 19 січня, заборонено відвідувати пляжі, береги річок та інших водойм.
Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ізюмської РВА, повідомляє Борівська селищна рада.
“Рішення було прийняте у зв’язку з потенційними загрозами, які несуть дії військ країни-агресорки на Водохреще, а також з метою дотримання заходів мінної безпеки, адже у прибережній зоні та безпосередньо в воді можуть бути вибухонебезпечні предмети. Крім того, на річках та інших водних об‘єктах Ізюмського району, зокрема і Борівської громади, не облаштовані та не функціонують спеціальні локації для занурення у воду”, – йдеться у повідомленні.
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Раніше про заборону відвідувати пляжі на Водохреще повідомили у Балаклійській громаді Ізюмського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Ізюмського району Харківської області на Водохреще, 19 січня, заборонено відвідувати пляжі, береги річок та інших водойм.".