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На території всієї Ізюмщини заборонено відвідувати водойми на Водохреще

Суспільство 21:23   18.01.2023
Олена Нагорна
На території всієї Ізюмщини заборонено відвідувати водойми на Водохреще

На території Ізюмського району Харківської області на Водохреще, 19 січня, заборонено відвідувати пляжі, береги річок та інших водойм.

Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ізюмської РВА, повідомляє Борівська селищна рада.

“Рішення було прийняте у зв’язку з потенційними загрозами, які несуть дії військ країни-агресорки на Водохреще, а також з метою дотримання заходів мінної безпеки, адже у прибережній зоні та безпосередньо в воді можуть бути вибухонебезпечні предмети. Крім того, на річках та інших водних об‘єктах Ізюмського району, зокрема і Борівської громади, не облаштовані та не функціонують спеціальні локації для занурення у воду”, – йдеться у повідомленні.

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Раніше про заборону відвідувати пляжі на Водохреще повідомили у Балаклійській громаді Ізюмського району.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 21:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Ізюмського району Харківської області на Водохреще, 19 січня, заборонено відвідувати пляжі, береги річок та інших водойм.".