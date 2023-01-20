Крещенские купания под присмотром полиции: нарушали ли порядок на Харьковщине

19 января в Харьковской области возле храмов и водоемов, где проходили крещенские купания, дежурили более 500 сотрудников полиции.

Празднование Крещения прошло без грубых нарушений общественного порядка, сообщили в облуправлении Нацполиции.

В ведомстве отметили, что службы в целом состоялись в 172 православных храмах, также мероприятия проводились на 52 водоемах и источниках.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области работники Нацполиции, патрульной полиции и ГСЧС следили за тем, чтобы ничто не помешало жителям безопасно отметить Крещение. Они дежурили в официально определенных для купаний местах. Их в регионе было 36, из которых 11 в Харькове.