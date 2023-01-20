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Крещенские купания под присмотром полиции: нарушали ли порядок на Харьковщине

Общество 12:57   20.01.2023
Елена Нагорная
Крещенские купания под присмотром полиции: нарушали ли порядок на Харьковщине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

19 января в Харьковской области возле храмов и водоемов, где проходили крещенские купания, дежурили более 500 сотрудников полиции.

Празднование Крещения прошло без грубых нарушений общественного порядка, сообщили в облуправлении Нацполиции.

В ведомстве отметили, что службы в целом состоялись в 172 православных храмах, также мероприятия проводились на 52 водоемах и источниках.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области работники Нацполиции, патрульной полиции и ГСЧС  следили за тем, чтобы ничто не помешало жителям безопасно отметить Крещение. Они дежурили в официально определенных для купаний местах. Их в регионе  было 36, из которых 11 в Харькове.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 12:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января в Харьковской области возле храмов и водоемов, где проходили крещенские купания, дежурили более 500 сотрудников полиции.".