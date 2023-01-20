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Водохресні купання під наглядом поліції: чи порушували порядок на Харківщині

Суспільство 12:57   20.01.2023
Олена Нагорна
Водохресні купання під наглядом поліції: чи порушували порядок на Харківщині

19 січня у Харківській області біля храмів та водойм, де відбувалися водохресні купання, чергували понад 500 працівників поліції.

Святкування Хрещення пройшло без грубих порушень громадського порядку, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

У відомстві зазначили, що служби загалом відбулися у 172 православних храмах, також заходи проводилися на 52 водоймах та джерелах.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, що в Харківській області працівники Нацполіції, патрульної поліції та ДСНС стежили за тим, щоб ніщо не завадило мешканцям безпечно відзначити Водохреще. Вони чергували в офіційно визначених для купань місцях. Їх у регіоні було 36, з яких 11 у Харкові.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 12:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 січня у Харківській області біля храмів та водойм, де відбувалися водохресні купання, чергували понад 500 працівників поліції.".