Водохресні купання під наглядом поліції: чи порушували порядок на Харківщині

19 січня у Харківській області біля храмів та водойм, де відбувалися водохресні купання, чергували понад 500 працівників поліції.

Святкування Хрещення пройшло без грубих порушень громадського порядку, повідомили в облуправлінні Нацполіції.

У відомстві зазначили, що служби загалом відбулися у 172 православних храмах, також заходи проводилися на 52 водоймах та джерелах.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, що в Харківській області працівники Нацполіції, патрульної поліції та ДСНС стежили за тим, щоб ніщо не завадило мешканцям безпечно відзначити Водохреще. Вони чергували в офіційно визначених для купань місцях. Їх у регіоні було 36, з яких 11 у Харкові.