Два человека погибли при обстреле Двуречной — начальник Харьковского гарнизона

В поселке Двуречная Купянского района Харьковской области 24 января два человека погибли вследствие вражеского обстрела. Женщина 1940 года рождения и мужчина 1971 года рождения получили смертельные травмы, находясь на улице.

Еще шесть гражданских сегодня получили ранения, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его словам, под обстрелами оказались Купянск, Купянск-Узловой, Двуречная, Волчанск, Стрелечья, Старица, Слобожанское, Нескучное, Зеленое, Терновая, Красное, Загрызово и Малая Волчья.

Были повреждены 35 частных домов, 9 хозяйственных построек, здание физико-оздоровительного комплекса и автомобиль.

«Никогда не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях во время извещений о воздушной тревоге!», — призвал Мельник.

Как сообщали в Харьковской облпрокуратуре, 24 января два человека были ранены вследствие обстрела села Липцы. Мужчина и женщина — волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в населенный пункт.