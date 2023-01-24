Дві людини загинули від обстрілу Дворічної – начальник Харківського гарнізону

У селищі Дворічна Куп’янського району Харківської області 24 січня двоє людей загинули внаслідок ворожого обстрілу. Жінка 1940 року народження та чоловік 1971 року народження отримали смертельні травми, перебуваючи на вулиці.

Ще шість цивільних отримали поранення, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його словами, під обстрілами опинилися Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Дворічна, Вовчанськ, Стрілеча, Стариця, Слобожанське, Нескучне, Зелене, Тернова, Красне, Загризове та Мала Вовча.

Було пошкоджено 35 приватних будинків, 9 господарських споруд, будівлю фізико-оздоровчого комплексу та автомобіль.

“Ніколи не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях під час сповіщень про повітряну тривогу!”, – закликав Мельник.

Як повідомляли в Харківській облпрокуратурі, 24 січня двоє людей були поранені внаслідок обстрілу села Липці. Чоловік та жінка — волонтери, які везли гуманітарну допомогу до населеного пункту.