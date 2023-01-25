На встречу Синегубова и Терехова с генералом США не пригласили военных — Доник
На встречу главы ХОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова с генералом армии США Китом Келлогом, экспертом по национальной безопасности и разведке США Робертом Маккрири и другими американскими военными и экспертами, которая состоялась 21 января, не пригласили украинских военных.
Об этом заявил в Facebook волонтер Роман Доник.
«Если вы считаете, что где-то в тылу у чиновников закончилась война, я вам советую посмотреть новости на странице ВГА Харьковской области. Там вы узнаете, что на встречи со старшими офицерами союзников, которые приезжают не по линии официальных визитов, наших военных не приглашают. Просто игнорируют как класс», — написал Доник.
Американские военные и эксперты приехали обсуждать вещи, связанные с безопасностью и обороной, продолжил волонтер, однако на встрече, по его словам, не было ни командующего объединенной группировкой войск, ни начальника гарнизона, ни командиров бригад, которые стоят вдоль госграницы и линии фронта на Харьковщине.
В пресс-службе Харьковской ОВА ответили «Объективу», что этот вопрос не в компетенции ОВА, а касается именно военной вертикали.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 20:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На встречу главы ХОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова с генералом армии США Китом Келлогом, экспертом по национальной безопасности и разведке США Робертом Маккрири и другими американскими военными и экспертами, которая состоялась 21 января, не пригласили украинских военных.".