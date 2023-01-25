На зустріч Синєгубова, Терехова і генерала США не запросили військових – Донік

На зустріч голови ХОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова із генералом армії США Кітом Келлоґом, експертом з національної безпеки та розвідки США Робертом Маккрірі та іншими американськими військовими та експертами, яка відбулася 21 січня, не запросили українських військових.

Про це заявив у Facebook волонтер Роман Донік.

“Якщо ви вважаєте, що десь в тилу у чиновників закінчилася війна, я вам раджу подивитися новини на сторінці ВЦА Харківської області. Там ви дізнаєтесь, що на зустрічі зі старшими офіцерами союзників, які приїздять не по лінії офіціальних візитів, наших військових не запрошують. Просто ігнорують як клас”, – написав Донік.

Американські військові та експерти приїхали обговорювати речі, пов’язані з безпекою та обороною, продовжив волонтер, проте на зустрічі, за його словами, не було ані командувача об’єднаного угрупування військ, ані начальника гарнізону, ані командирів бригад, які стоять вздовж держкордону та лінії фронту на Харківщині.

У пресслужбі Харківської ОВА відповіли “Об’єктиву”, що це питання не в компетенції ОВА, а стосується саме військової вертикалі.