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Харьковщину враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии – полиция

Общество 12:40   26.01.2023
Оксана Якушко
Харьковщину враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии – полиция

Следователи задокументировали враждебные действия армии рф, которая в прошлые сутки била  по Харьковщине из ствольной и реактивной артиллерии, сообщила полиция Харьковской области.

25 января в течение суток россияне вели обстрелы поселков Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Из-за взрывов снарядов в Купянске повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и помещения магазина, возникли пожары.

Ночью враг ударил по городу ракетами, предварительно типа С-300. Обошлось без жертв и разрушений.
На протяжении суток под вражеским огнем оказались город Волчанск, село Стрелечье и пгт Двуречная.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Ночью по Харьковщине били ракетами С-300 — Синегубов

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи задокументировали враждебные действия армии рф, которая в прошлые сутки била  по Харьковщине из ствольной и реактивной артиллерии, сообщила полиция Харьковской области.".