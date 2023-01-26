Харьковщину враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии – полиция
Следователи задокументировали враждебные действия армии рф, которая в прошлые сутки била по Харьковщине из ствольной и реактивной артиллерии, сообщила полиция Харьковской области.
25 января в течение суток россияне вели обстрелы поселков Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
Из-за взрывов снарядов в Купянске повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и помещения магазина, возникли пожары.
Ночью враг ударил по городу ракетами, предварительно типа С-300. Обошлось без жертв и разрушений.
На протяжении суток под вражеским огнем оказались город Волчанск, село Стрелечье и пгт Двуречная.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 12:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи задокументировали враждебные действия армии рф, которая в прошлые сутки била по Харьковщине из ствольной и реактивной артиллерии, сообщила полиция Харьковской области.".