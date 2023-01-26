Харьковщину враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии – полиция

Следователи задокументировали враждебные действия армии рф, которая в прошлые сутки била по Харьковщине из ствольной и реактивной артиллерии, сообщила полиция Харьковской области.

25 января в течение суток россияне вели обстрелы поселков Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Из-за взрывов снарядов в Купянске повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и помещения магазина, возникли пожары.

Ночью враг ударил по городу ракетами, предварительно типа С-300. Обошлось без жертв и разрушений.

На протяжении суток под вражеским огнем оказались город Волчанск, село Стрелечье и пгт Двуречная.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.