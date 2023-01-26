Харківщину ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії – поліція

Слідчі задокументували ворожі дії армії рф, яка минулої доби била Харківщиною зі стовбурової та реактивної артилерії, повідомила поліція Харківської області.

25 січня протягом доби росіяни вели обстріл селищ Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Через вибухи снарядів у Куп’янську пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, господарчі споруди та приміщення магазину, виникли пожежі.

Вночі ворог вдарив по місту ракетами, попередньо типу С-300. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Упродовж доби під ворожим вогнем опинилися місто Вовчанськ, село Стрілеча та смт Дворічна.

Інформація щодо жертв та руйнувань не надходила.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.