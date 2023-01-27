В Харьковской области коллаборант «отжал» машину и трактор для армии рф

На Купянщине разоблачили коллаборанта, который обеспечивал россиян транспортом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Житель села Плоское Купянского района во время оккупации активно сотрудничал с россиянами. Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, в начале мая 2022 года добровольно отдал собственный дом оккупантам, где они жили до сентября, пока село не освободили от захватчиков.

В июне подозреваемый в сопровождении вооруженных военнослужащих рф требовал у своего знакомого, угрожая насилием, ключи от автомобиля «ВАЗ» и трактора. В результате оккупанты завладели транспортом, который впоследствии использовали в собственных целях.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 47-летнему мужчине по факту передачи материальных средств вооруженным формированиям государства-агрессора (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).