На Харківщині колаборант «віджав» машини і трактори для армії рф
На Куп’янщині викрили колаборанта, який забезпечив росіян транспортом, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації активно співпрацював з росіянами. Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, на початку травня 2022 року добровільно надав власний будинок окупантам, де вони жили до вересня, поки село не звільнили від загарбників.
У червні підозрюваний у супроводі озброєних військовослужбовців рф вимагав у свого знайомого, погрожуючи насильством та залякуючи його, ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи транспортом і використовували їх у власних цілях.
Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 47-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: Обкрадав земляків на Харківщині та агітував за рф – засудять колаборанта
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині колаборант «віджав» машини і трактори для армії рф»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 15:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині викрили колаборанта, який забезпечив росіян транспортом, повідомила Харківська обласна прокуратура.".