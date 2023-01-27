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На Харківщині колаборант «віджав» машини і трактори для армії рф

Суспільство 15:22   27.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині колаборант «віджав» машини і трактори для армії рф

На Куп’янщині викрили колаборанта, який забезпечив росіян транспортом, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації активно співпрацював з росіянами. Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, на початку травня 2022 року добровільно надав власний будинок окупантам, де вони жили до вересня, поки село не звільнили від загарбників.

У червні підозрюваний у супроводі озброєних військовослужбовців рф вимагав у свого знайомого, погрожуючи насильством та залякуючи його, ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи транспортом і використовували їх у власних цілях.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру 47-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині викрили колаборанта, який забезпечив росіян транспортом, повідомила Харківська обласна прокуратура.".