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На ремонте дорог и тротуаров на Алексеевке разбазарили 300 тысяч гривен (фото)

Происшествия 22:45   30.01.2023
Елена Нагорная
На ремонте дорог и тротуаров на Алексеевке разбазарили 300 тысяч гривен (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

В Харькове чиновника департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и директора фирмы-подрядчика подозревают в присвоении почти 300 тысяч гривен из бюджета на ремонте дорог и тротуаров по улице Ахсарова.

Договор о капремонте департамент и ООО заключили в 2020 году, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, директор фирмы внес недостоверные сведения в акты приемки выполненных работ. Работы не соответствовали тем, которые были прописаны в соглашении. Чиновник департамента горсовета, в свою очередь, заверил документы своей подписью и печатью.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Руководителю ООО сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах, а также по факту составления, выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Чиновнику департамента горсовета инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 января 2023 в 22:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове чиновника департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и директора фирмы-подрядчика подозревают в присвоении почти 300 тысяч гривен из бюджета на ремонте дорог и тротуаров по улице Ахсарова.".