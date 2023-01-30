На ремонте дорог и тротуаров на Алексеевке разбазарили 300 тысяч гривен (фото)

В Харькове чиновника департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и директора фирмы-подрядчика подозревают в присвоении почти 300 тысяч гривен из бюджета на ремонте дорог и тротуаров по улице Ахсарова.

Договор о капремонте департамент и ООО заключили в 2020 году, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, директор фирмы внес недостоверные сведения в акты приемки выполненных работ. Работы не соответствовали тем, которые были прописаны в соглашении. Чиновник департамента горсовета, в свою очередь, заверил документы своей подписью и печатью.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Руководителю ООО сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах, а также по факту составления, выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Чиновнику департамента горсовета инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).