На ремонте дорог и тротуаров на Алексеевке разбазарили 300 тысяч гривен (фото)
В Харькове чиновника департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и директора фирмы-подрядчика подозревают в присвоении почти 300 тысяч гривен из бюджета на ремонте дорог и тротуаров по улице Ахсарова.
Договор о капремонте департамент и ООО заключили в 2020 году, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
По данным следствия, директор фирмы внес недостоверные сведения в акты приемки выполненных работ. Работы не соответствовали тем, которые были прописаны в соглашении. Чиновник департамента горсовета, в свою очередь, заверил документы своей подписью и печатью.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Руководителю ООО сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах, а также по факту составления, выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Чиновнику департамента горсовета инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Читайте также: Какие дороги и мосты Харьковщины в планах на ремонт в 2023 году. Список
Новости по теме:
Вы читали новость: «На ремонте дорог и тротуаров на Алексеевке разбазарили 300 тысяч гривен (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 января 2023 в 22:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове чиновника департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и директора фирмы-подрядчика подозревают в присвоении почти 300 тысяч гривен из бюджета на ремонте дорог и тротуаров по улице Ахсарова.".