На ремонті доріг і тротуарів на Олексіївці розбазарили 300 тисяч гривень
У Харкові чиновника департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради та директора фірми-підрядника підозрюють у привласненні майже 300 тисяч гривень із бюджету на ремонті доріг та тротуарів на вулиці Ахсарова.
Договір про капремонт департамент та ТОВ уклали у 2020 році, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, директор фірми вніс неправдиві відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт. Роботи не відповідали тим, які були прописані в угоді. Посадовець департаменту міськради, своєю чергою, засвідчив документи своїм підписом та печаткою.
Фото: Харківська облпрокуратура
Керівникові ТОВ повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).
Посадовцеві департаменту міськради інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2023 в 22:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові чиновника департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради та директора фірми-підрядника підозрюють у привласненні майже 300 тисяч гривень із бюджету на ремонті доріг та тротуарів на вулиці Ахсарова.".